Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar gemileri yakıyor! (Kadın 63. son bölüm izle)

Kadın 63. Bölüm FOX TV’de bu akşam yayınlandı ve sezon finali yaklaşırken herkes yeni bölümde olacakları merak ediyor fakat fragman henüz yayınlanmadı. Son bölümde; Sarp ile Arif arasında ilk kez bir paylaşım yaşanıyor. Aslında tatsız bir olay buna sebep oluyor. Sarp polisler tarafından götürülünce çocukları Arif sakinleştiriyor. Bahar ise daha bu durumu anlayamamışken bir kez daha Şirin ile sınanıyor. Pırıl'ın ziyaretiyle Şirin'in iğrençlikleri bir araya gelince Bahar öfkeden kendini kaybediyor. Üstelik Şirin'in Sarp'a şantaj yaparak çektiği fotoğrafları da görüyor. Kadın yeni bölüm fragmanında hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 64. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 63. son bölümünde neler yaşandı?

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV'de ekrana geldi. Kadın 63. son bölümde Sarp, Doruk’un sünnetinde polisler tarafından götürülüyor. Nisan ve Doruk perişan olurken Sarp neden gözaltına alındığını anlamaya çalışıyor. Çocukları sakinleştiremeyince de imdadına Arif yetişiyor. Öte yandan Pırıl ve Bahar bir araya geliyor. Ve Şirin yine herkesin asabını bozuyor. Şirin bu sefer o kadar ileri gidiyor ki, Bahar Şirin ve Sarp’ın fotoğraflarını öğreniyor. Kadın yeni bölüm (63. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 63. son bölüm izleme linki…

KADIN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN





KADIN 63. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doruk’un sünnet hazırlıkları bir kez daha gülen yüzlere sebep olurken ansızın kapıya dayanan polisler Nisan ile Doruk’un sevincini kursağında bırakıyor. Çünkü polisler Sarp için geliyor. Sarp neden gözaltına alındığını anlamadan çocuklarını sakinleştirmeye çalışıyor. Ama Nisan ve Doruk bu olaydan çok etkileniyor. Polislerin apartmana girdiğini gören Arif de arkalarından gidiyor. Sarp, sünnet düğününden sonra gidiyor ama polisler ona bilgi vermiyorlar. Hatta ellerini kelepçeliyorlar. Sarp Nisan ve Doruk’un sakinleştirmede Arif’ten destek alıyor. Sarp, Arif’e teşekkür ediyor. Nisan’ın ‘baba gitme’ diye ağlayışı ile Sarp gitmek zorunda kalıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

BAHAR FOTOĞRAFLARI GÖRÜYOR

Pırıl, Bahar’ı ziyarete geliyor. Artık Sarp ile ilgisinin olmadığını sadece çocuklarının babası olduğunu söylüyor. Bahar da Pırıl’a Sarp’ın onun için de bir şey ifade etmediğini anlatıyor. Ve Sarp’ı istemediğini de söylüyor. Bu konuşmaya tanıklık eden Şirin kendini ortaya atıyor. Sarp’ı istediğini ulu orta söyleyerek bir kez daha sinirleri geriyor. Şirin sorunu daha da büyüterek Pırıl’a fotoğrafları soruyor. Bahar öfkesine hakim olamıyor ve Şirin’in boğazına yapışıyor. Ve Bahar artık fotoğrafların peşinde. Enver ve Pırıl, Sarp’ın suçu olmadığını söylese de Bahar ikna olmuyor. Fotoğrafları da gören Bahar iyice kendini kaybediyor.