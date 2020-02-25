Kafalar Karışık filmi oyuncuları kimler? Kafalar Karışık filminin konusu ne?

Yönetmenliğini Yücel Yolcu'nun üstlendiği, usta oyuncu Metin Akpınar’ın da kadrosunda yer aldığı Kafalar Karışık filmi konusu ile dikkat çekiyor. Sinemanın ardından bu akşam TV’de yayınalanacak olan Kafalar Karışık filminin konusu ve oyuncuları haberimizde.

Kafalar Karışık filmi bu akşam televizyonda ilk kez seyircisi ile buluşacak. Peki Kafalar Karışık filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kafalar Karışık hakkında merak edilenler…

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

• Atakan Özyurt (Atakan)

• Bilal Hancı (Bilal)

• Fatih Yasin (Fatih)

• Metin Akpınar

• Erkan Can

• Güven Kıraç

• Zuhal Yalçın

• Perihan Savaş

• Funda Acar

• Yıldız Tilbe

• Cihan Ünal

• Selahettin Taşdöğen

• Ruhi Sarı

• Ece Seçkin

• Feride Hilal Akın

• Enes Batur

• Uras Benlioğlu

• Yusuf Aktaş

• Nilgün Kasapbaşoğlu

• Çağla Demirel

• Kaya Giray

• Şeyda Eroğan

• Erhan Yazıcıoğlu

• Burak Tamdoğan

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla isimlerini duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Altan Erkekli, Musa Uzunlar, Güven Kıraç ve Erkan Can gibi usta oyuncular da yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor.