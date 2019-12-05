Kanal D’nin yeni dizisi Azize’nin yayın günü değişti! Yeni bölüm ne zaman?
Hekimoğlu dizisinin 17 Araıık Salı akşamı ekrana geleceğinin açıklanmasının ardından, Azize’nin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Kanal D aldığı kararla Azize dizisini yeni bölümlerinin Cumartesi akşamı yayınlanacağını duyurdu.
AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştıkları, Süreç Film imzalı Kanal D’nin iddialı dizisi Azize, 14 Aralık’ta ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak.