Kanlı Nigar filminin konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları kimler?

Kemal Sunal ve Fatma Girik gibi dönemin en önemli iki oyuncunun rol aldığı ve Yeşilcam'ın klasik filmlerinden biri olan Kanlı Nigar filmi ile ilgili aramalar çoğaldı. İşte Kanlı Nigar filminin konusu ve oyuncuları…
KANLI NİGAR KONUSU
Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.
KANLI NİGAR OYUNCULARI
Yaşar Güner
Necla Soylu
Merih Fırat
Pembe Mutlu
Bahar Öztan
Sümer Tilmaç
Dinçer Çekmez
Fatma Girik
Kemal Sunal
Nezihe Güler