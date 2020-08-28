Kanlı Nigar filminin konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kanlı Nigar, bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı bu efsane film 1981 yılında çekildi. İşte Kanlı Nigar filminin konusu ve oyuncuları…

Kemal Sunal ve Fatma Girik gibi dönemin en önemli iki oyuncunun rol aldığı ve Yeşilcam'ın klasik filmlerinden biri olan Kanlı Nigar filmi ile ilgili aramalar çoğaldı. İşte Kanlı Nigar filminin konusu ve oyuncuları…

KANLI NİGAR KONUSU

Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Yaşar Güner

Necla Soylu

Merih Fırat

Pembe Mutlu

Bahar Öztan

Sümer Tilmaç

Dinçer Çekmez

Fatma Girik

Kemal Sunal

Nezihe Güler