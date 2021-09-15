Kanye West, Kim Kardashian’ı ünlü bir şarkıcıyla aldatmış

Bir süredir boşanma arifesinde olan Kanye West ve Kim Kardashian ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. Çifte yakın bir kaynak, West'in Kardashian'ı dünyaca ünlü bir şarkıcıyla aldattığını öne sürdü.

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Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şu sıralar kendini yeni albümü Donda’nın çalışmalarına veren West’in, Kardashian’ı dünyaca ünlü bir şarkıcıyla aldattığı öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, “Olay olduğunda, Kanye esas olarak Hollywood’daki bekar evinde yaşıyordu çünkü stüdyosuna daha yakındı. Kim o sırada Saint’i dünyaya getirmişti. Kanye eve gitmek yerine stüdyosunda partiler düzenliyordu” dedi.

‘KİM ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU’

İsmi açıklanmayan kaynak, ‘Kim o sürede, loğusa sendromundaydı. Emziriyordu ve çok kilo almıştı. Sabah erken kalkıyor ve egzersiz rutinlerini yerine getiremiyordu. Zor bir dönemdeydi. Ancak Kanye bunların çok uzağındaydı…” dedi. Kaynak, Kim’in ‘en savunmasız olduğu zamanda’ Kanye’den bunları gördüğü için daha çok stres altına girdiğini öne sürdü.

Daha önce de Kanye West’in son albümündeki şarkı sözleri nedeniyle eşini aldattığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Kardashian ile dostane ilişkisini sürdüren West’in, yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian’a yazdığı “Sevgilim bana geri dön” benzeri şarkı sözleri, yeni albüm tanıtımlarında hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Yeni albümünde yer alan Love Unconditionally adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştı.

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