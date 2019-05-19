Kardeş Çocukları 17. yeni bölüm fragmanı geldi! Yıldırım, Umay’ın tuzağına düşüyor! (Kardeş Çocukları 16. son bölüm izle)

Kardeş Çocukları 16. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 16. bölümde; Yıldırım ile karşı karşıya gelen Umay, içine düştüğü girdaptan kurtulmak için büyük yalanlara devam ediyor. Umay'ın kurduğu oyunun parçası olan Savaş ise yeni bir hayata hızlı geçiş yapıyor. Peki Kardeş Çocukları yeni bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 17. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ





Kardeş Çocukları Star TV’de bu akşam son bölümü ile ekrana geldi. Kardeş Çocukları 16. bölümde; Yıldırım ile yüzleşen Umay içine düştüğü durumdan kurtulmak için bebeğinin Ümran’da olduğunu söylüyor. Duydukları karşısında şok olan Yıldırım, o çocuğun Hayat olduğunu düşünmeye başlarken, Umay ikinci bilgi ile adeta bombayı patlatıyor. Umay, bebeğin erkek olduğunu anlatıyor. Kardeş Çocukları 17. Yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Kardeş Çocukları 16. Son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…



KARDEŞ ÇOCUKLARI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yıldırım tarafından köşeye sıkıştırılan Umay, kendini kurtarmak için yeni bir oyun kurarken, annesine gelen gizemli mektupların peşine düşen Hayat'ın attığı fevri adım Ümran ve Yıldırım'ı karşı karşıya getirir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

Bir oğlu olduğuna inanan Yıldırım, var gücüyle sahte ipuçlarını takip ederken, Ümran ise Umay'ın oyunlarından habersiz mektupların peşindedir. Karay'ların tüm mal varlığını ele geçirmeye kararlı olan Umay'ın planları tıkır tıkır işlerken, Reşat'ın ise Umay'ın bile hesaba katmadığı bir planı vardır.

Reşat ve Umay arasındaki soğuk savaş kızışırken, Hayal'in Cansel'le hesaplaşmak istemesinin sonuçları ağır olur. Umay'ın kurduğu acımasız tuzağın kahramanı Savaş, Yıldırım'ın hayatına fırtına gibi girerken, Ümran ve Hayat hiç beklemedikleri bir anda kendilerini oyunun tam ortasında bulur.