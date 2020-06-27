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Kelly Brook: Sevgilim beni her halimle seviyor
Kelly Brook: Sevgilim beni her halimle seviyor
Salgın nedeniyle aylardır karantinada olan ünlü yıldız Kelly Brook, bu süreçte herkes gibi alan isimlerden biri oldu. Bu durumdan endişe duymadığını belirten Brook, "Sevgilim beni her halimle seviyor" dedi.
Magazin 27 Haziran 2020 - 11:14

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook, corona virüsü nedeniyle uygulanan karantinayı uzun bir süredir sevgilisi olan Jeremi Parisi ile geçirdi. Haftalardır evden yayın yapn Brook, kuralların rahatlaması ile birlikte ofise gidip gelmeye de başladı.

Fotoğraf: Backgrid UK

Radyo kanalının binasına girdiğinde görüntülenen 40 yaşındaki sunucu, New! adlı dergiye konuştu. Karantinada kilo aldığını itiraf ederek bu durumdan herhangi bir endişe duymadığını belirten Brook, diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi vermemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Backgrid UK

Yemek yemeyi de, pişirmeyi de sevdiğini söyleyen Brook, “Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor. Evet birkaç kilo aldım ama endişe etmiyorum” dedi. İngiliz yıldız, hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini de söyledi.

Fotoğraf: Backgrid UK

Brook, “Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım” şeklinde konuştu. Kelly Brook, evinde yoga ve pilates için özel alanların olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını belirtti.

Fotoğraf: Backgrid UK

Karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini anlatan Brook, sevgilisi Jeremy Parisi’nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de sözlerine ekledi. Brook, “Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim” dedi.

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