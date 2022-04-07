Kemal Sunal ‘cimri miydi?’ sorusunun cevabını eşi Gül Sunal verdi

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın cimri olduğu iddialarına kendi Youtube kanalında çektiği bir video ile yanıt verdi. Kemal Sunal'la ilgili bir anısını anlatıp "Cimri mi değil mi siz karar verin" dedi.

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Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ile ilgili ‘cimri’ iddialarına YouTube kanalında yanıt verdi.

22 yıl önce vefat eden oyuncu Kemal Sunal’la ilgili konuşan Gül Sunal, “Kemal’in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi, değil mi?” diyerek yaşadıkları bir olayı anlattı.

“BİZ ALIŞVERİŞE GİDERKEN BOŞ ÇEK İMZALARDI”

Alışveriş için Kemal Sunal’ın kendisi ve çocuklarına boş çek imzalayıp verdiğini söyleyen Gül Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı.

“Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum” diyen Gül Sunal, “Yıllarca Kemal’in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, ‘Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz yandınız’ demişti” ifadesini kullandı.

Eşinin bundan çok keyif aldığını da söyleyen Gül Sunal, “Alışveriş dönüşü Kemal bize ‘Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin’ derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik” dedi.

“BİR DAHA BANA CİMRİ DİYECEK MİSİN?”

Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen ‘cimrilik’ olayını da şu sözlerle anlattı:

“Kemal’in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş insanları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve ‘Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz’ demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona ‘Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün’ demiş.”

Gece sonu yönetmenin giden her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine Kemal Sunal’ın “Bir daha bana cimri diyecek misin?” sorusuna “Katiyen” cevabını aldığını söyledi.

“BUGÜNE KADAR KİMSENİN HABERİ OLMAMIŞTI”

Sonrasında eşi Kemal Sunal’ın köftecide yaşadığı bir olayı anlatan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı:

“Saygılar Bizden’ adlı diziyi çekerken, Umur Bugay, Zeki Ökten’le Sultanahmet’e köfte yemeye. Kadroda yaşlı bir amcamız var. Adını söylemek istemiyorum şimdi. O da diyor ki ‘Beni de götürsene Kemal’. Kemal de diyor ki ‘Yok kardeşim, biz üç kişi gidiyoruz, ne çekeceğimizi konuşuyoruz. Bugüne kadar çektiklerimiz için fikir alışverişi yapıyoruz.’ Adam sinir oluyor, Kemal’in adını çıkarıyor, ‘Bu adam cimri’ diyerek. Bu Kemal’in kulağına gidiyor. Bir gün amcaya diyor ki ‘Seni de götüreceğim’ Abi de ‘Yanımıza birkaç kişi daha alalım’ diyor. Bunu kabul eden Kemal de ‘Yalnız bir şartla. Orası çok pahalı bir yer. Eğer hesap bin liranın altında gelirse sen ödersin, üstünde gelirse ben öderim’ diyor.”

“Bunu kabul eden abi, tüm set ekibini de çağırıyor. Amacı hesap çok gelsin, Kemal ödesin. Yemek sonunda hesap geliyor 960 lira. Bu ödüyor parayı ama bozuluyor. Sonra kadro gidiyor, yine Zeki, Umur ve Kemal kalıyor. Az sonra garson geliyor, Kemal’e faturanın üstünü getiriyor. Meğer Kemal, restoranın sahibiyle konuşup, iddiadan bahsetmiş ‘böyle bir hesap getirin sonrasında kalanı ben ödeyeceğim’ diye. Hakikaten de iki bin liranın üzerinde hesap gelmiş. Ama bundan bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadı.”

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