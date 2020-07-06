Kendi haberini yazan Bergüzar Korel’in özgüveni beğeni topladı!

Yaklaşık dört ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşarak kiloları hakkında kendi haberini yazdı. Bergüzar Korel'in gazetecilere atıfta bulunarak “Sizleri yormak istemedim” notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı...

Bergüzar Korel’in paylaşımı olay oldu. Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Vatanım Sensin gibi yüksek reytingli dizilerde rol alan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Yaklaşık dört ay önce Han isminde ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, kilolu fotoğraflarını hesabından paylaşarak kendi haberini yazdı. Doğum yaptıktan sonra kilo vermede güçlük çeken ünlü isimlere yönelik yapılan haberlere gönderme yapan Bergüzar Korel’in özgüvenli paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım ve sosyal medyadaki bazı yorumlar…

İşte Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç'le birlikte çıktığı mavi tur sırasında, teknede çekilmiş fotoğraflarının altına yazdığı ‘doğum sonrası kilolarını atamadı' haberi…

*Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI!

*Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!

*4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

*Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı.

*Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

*Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar.

*Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.

*Sizleri yormak istemedim… İyi yazlar olsun

BERGÜZAR KOREL’İN PAYLAŞIMI SONRASI SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR…

-Artık kadınlar üzerinden prim yapmayı bırakın ,Evet bizlerde paylastıklarımız fotoğraflara dikkat etmeliyiz ,Ama söz konusu bir Anne olunca bende akan sular duruyor .#berguezarkorel

-Cardi-b’ye verdiği esprili koca benim videosundan sonra, kilolarını espri ile bizimle paylaşması Mor kalp ötesi yok.Kadin adına ne güzel şeyler bunlar,seviliyorsun Bergüzar Korel

-Kadının,kadına yaptığı kötülüğü kimse yapmıyor,net..!!!! Bergüzar Korel ne güzel yazmış,helal olsun Ben o karaye baktığımda mutlu bir kadın görüyorumNazar amulet kim ne görmek isterse onu görüyor aslında..yani herkesin kendi kalbi ile alakalı…!!!

-Dünya’ya dayatılan “çocuk bile doğursan zayıf ve ince kal” saçmalığina bir darbe de Bergüzar Korel’den gelmiş. Mis gibi de olmuş. Bir insanın içinden bir insan daha çıkıyor arkadaş, hayatta daha acayip ne var bildiğiniz? Ağzına sağlık Bergüzar. Fıstık gibi kalbin var.

-#berguezarkorel çok çok çok beğendiğim bir kadın tabiikide her haliyle güzel

-Bergüzar korel… sanat camiasından bundan sonra daha kral bi hareket çıkar mı hiç sanmıyorum

-Doğum kilolarını henüz tam vermeden müthiş bir özgüvenle giymiş bikinisini, gülümsemiş Bergüzar Korel. Anneliğin verdiği güzellik ayrı, özgüveni ayrı mutlu etti beni.

-Bergüzar Korel'in paylaşımını çok çok beğendim. Sahici, yalın ve olduğu gibi. Sadece şunu anlayamıyorum. Bu konuda yani kadınların dış görünüşü, kilosu, ıvır zıvırı hakkında yine kadınlar yorum yapıyor biliyorsunuz di mi? Kadınları kötüleyen yine kadınlar.

-Çok güzelsin Bergüzar Korel, tüm kadınlar, tüm anneler… #BergüzarKorel