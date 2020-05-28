Kerem Bürsin Demet Özdemir hakkında ‘Konuşacak daha önemli şeyler var’ dedi

Kerem Bürsin Demet Özdemir hakkında ‘Konuşacak daha önemli şeyler var’ dedi

Hande Erçel ile başrolü paylaşacağı yeni dizisi hakkında soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, Demet Özdemir'le sevgili oldukları yönünde çıkan haberler hakkında konuşmak istemedi ve 'Konuşacak daha önemli konular var' dedi...

Kerem Bursin, önceki gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketi çıkışında görüntülendi. 5 saatlik süren görüşme sonrası yağmur altında kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan oyuncu, “Çok ıslandınız mı” diyerek sohbet etti.

Hande Erçel ile başrolünü üstleneceği diziyle alakalı eleştirilere “Açıkçası bilmiyorum… Bence şöyle iş bi çıksın insanlar izlesin öyle eleştirebilirler. Güzel gidiyor, eğleniyoruz… Bence eğlenceli olacak” diye cevap veren Bürsin, Erçel hakkında da konuştu: “Çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakladık açıkçası.”

Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Bursin, “Bu konulara hiç girmeyelim, konuşacak daha önemli konular var” diyerek soruları geçiştirdi…

