Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kerem Bürsin Demet Özdemir hakkında ‘Konuşacak daha önemli şeyler var’ dedi
Kerem Bürsin Demet Özdemir hakkında ‘Konuşacak daha önemli şeyler var’ dedi
Hande Erçel ile başrolü paylaşacağı yeni dizisi hakkında soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, Demet Özdemir'le sevgili oldukları yönünde çıkan haberler hakkında konuşmak istemedi ve 'Konuşacak daha önemli konular var' dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Mayıs 2020 - 12:52

Kerem Bursin, önceki gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketi çıkışında görüntülendi. 5 saatlik süren görüşme sonrası yağmur altında kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan oyuncu, “Çok ıslandınız mı” diyerek sohbet etti.

Hande Erçel-Kerem Bürsin

Hande Erçel ile başrolünü üstleneceği diziyle alakalı eleştirilere “Açıkçası bilmiyorum… Bence şöyle iş bi çıksın insanlar izlesin öyle eleştirebilirler. Güzel gidiyor, eğleniyoruz… Bence eğlenceli olacak” diye cevap veren Bürsin, Erçel hakkında da konuştu: “Çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakladık açıkçası.”
Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Bursin, “Bu konulara hiç girmeyelim, konuşacak daha önemli konular var” diyerek soruları geçiştirdi…

İLGİLİ HABERKerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiası