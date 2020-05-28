Kerem Bürsin Demet Özdemir hakkında ‘Konuşacak daha önemli şeyler var’ dedi
Kerem Bursin, önceki gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketi çıkışında görüntülendi. 5 saatlik süren görüşme sonrası yağmur altında kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan oyuncu, “Çok ıslandınız mı” diyerek sohbet etti.
Hande Erçel ile başrolünü üstleneceği diziyle alakalı eleştirilere “Açıkçası bilmiyorum… Bence şöyle iş bi çıksın insanlar izlesin öyle eleştirebilirler. Güzel gidiyor, eğleniyoruz… Bence eğlenceli olacak” diye cevap veren Bürsin, Erçel hakkında da konuştu: “Çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakladık açıkçası.”
Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Bursin, “Bu konulara hiç girmeyelim, konuşacak daha önemli konular var” diyerek soruları geçiştirdi…