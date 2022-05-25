Khloe Kardashian kardeşine seslendi: “Gel, salatalık doğramayı öğreteyim”

Khloe Kardashian, üvey kız kardeşi Kendall Jenner'ın salatalık kesemeyip dalga konusu olduğu anları yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Ailecek yer aldıkları “The Kardashians” isimli reality TV şovunda, 26 yaşındaki Amerikalı süper model Kendall Jenner’ın sağlıklı atıştırmalık hazırlamak isteyip salatalığı kesmeyi başaramaması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Jenner’ın üvey kız kardeşi Khloe Kardashian bu sahnelere verilen tepkilerden hiç hoşnut kalmadığını belirtti.

37 yaşındaki TV yıldızı, Kendall için “çok kötü” hissettiğini ve sosyal medyadaki tepkilerden de mutlu olmadığını açıkladı.

Kardashian, küçük kız kardeşini “vahşi görünümlü ayak parmakları” ve “salatalık kesememek” dışında her şekilde “mükemmel” olarak damgalarken “Tanrı adildir” diye şaka yaptı.

Good American isimli bir markası olan Kardashian, küçük kız kardeşine dilimlemeyi öğretmekten mutluluk duyacağını da şu sözlerle, “Lütfen gel ve bir hafta benimle kal. Kendi kendine gerçekten ağlayacak ama ona salatalık kesmeyi öğreteceğim” diye belirtti.

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