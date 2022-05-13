Kendall Jenner’ın “salatalık kesememesi” sosyal medyada olay oldu

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın, ailesinin yer aldığı "The Kardashians" isimli reality şov programında salatalık kesmeye çalıştığı anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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26 yaşındaki Amerikalı süper model Kendall Jenner, Hulu platformunda ekrana gelen ve ailecek yer aldıkları “The Kardashians” isimli reality şov programının bu haftaki bölümünde salatalık kesmeye çalışıp beceremeyince dalga konusu oldu.

Daily Mail’in haberine göre, “The Kardashians”ın bu haftaki bölümünde, annesi Kris Jenner’ın Los Angeles’taki malikanesini ziyarete giden Kendall, mutfağa girip kendisine biraz atıştırmalık hazırlamak istedi.

Annesinin, ailenin profesyonel şefinin onun için bir şeyler hazırlaması teklifini geri çeviren ve “kendi kestiği salatalığı hazırlamanın kolay” olacağı konusunda ısrar eden Kendall, sebzeyi komik bir şekilde keserek gülünç bir duruma düştü.

“MUHTEMELEN HAYATINDA 3 KEZ KENDİSİ KESMEK ZORUNDA KALDI”

En sonunda, kendisinin “iyi bir kesici olmadığını ve bıçaktan biraz korktuğunu” kabul ettikten sonra, Kris Jenner şefe seslenerek gelip “salatalığı kesmesini” istedi.

Bu teklifi de kabul etmeyen Kendall ise ilginç bir şekilde doğradığı salatalıkları alarak uzaklaştı.

Mutfak becerilerinden yoksun olduğu görülen Kendall’ın bu komik anları, sosyal medyada büyük bir eğlenceyle karşılandı.

Bir hayranı, Twitter’da “Kendall Jenner’ın salatalık kesmeyi bilmemesi ve Kris’in şefi çağırmaya devam etmesi benim için çok komik” derken bir diğeri de “Muhtemelen hayatında 3 kez kendi salatalığını kesmek zorunda kaldı” dedi.

“The Kardashians”ın yeni bölümleri her perşembe Hulu'da yayınlanıyor.

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