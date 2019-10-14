Kibar Feyzo konusu ve oyuncuları: Kibar Feyzo ne zaman çekildi?
Kibar Feyzo 1978’de çekilen ve günümüzde dahi yayınlandığı dönemlerde ilgi gören bir Yeşilçam filmi. Kibar Feyzo’nun konusu ve oyuncuları şu şekilde;
KİBAR FEYZO KONUSU
Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.
KİBAR FEYZO OYUNCULARI
Kemal Sunal Feyzo
Müjde Ar Gülo
Adile Naşit Sakine
Şener Şen Maho Ağa
İhsan Yüce Hacı Hüso
İlyas Salman Bilo
Erdal Özyağcılar Zülfo