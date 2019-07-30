Killa Hakan kimdir? Killa ne demek? Killa Hakan’ın hayat hikayesi…

Killa Hakan son günlerde rap dünyasının gündeminde yer alıyor. Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı düet sonrasında çok konuşulan Killa Hakan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. İngilizce’de öldürücü anlamına gelen Killer sözcüğünün zamanla kaynaşması ile ortaya çıkan Killa kelimesinden ortaya çıkan Killa Hakan'ın hayat hikayesi haberimizde...

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan şarkılarında kullandığı ’36’ sayısı ile ünlü. Peki Killa hakan kimdir, kaç yaşında? Genç yaşta birkaç kere cezaevine giren Killa Hakan’ın hayatı…

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.

YILBAŞINDA PENCEREDEN ATEŞ AÇMIŞTI

Rapçi Killa Hakan, her yıl olduğu gibi yine Youtube'da bir yılbaşı mesajı yayınladı. Hayranlarıyla 2019 dileklerini paylaşan rapçi, ardından şoke eden bir hareket yaptı. Eline aldığı iki tabancayla evinin penceresini açıp dışarıya ateş etmeye başlayan Hakan'ın bu hareketine herkes ‘Pes' dedi.