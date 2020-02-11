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Kim Kardashian en büyük pişmanlığını açıkladı
Kim Kardashian en büyük pişmanlığını açıkladı
SKIMS adlı marka altında çıkardığı vücut şekillendirici korselerle servetine servet katan Kim Kardashian, iş hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı. Kardashian, korselerine "İdrar deliği" koymadığı için oldukça pişmanmış.
Magazin 11 Şubat 2020 - 11:31

Kim Kardashian New York Times gazetesine verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu.

Fotoğraf: Instagram

Kendi markası SKIMS hakkında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorulunca Kardashian, bu korselerle tuvalet ihtiyacını karşılamak için daha yaratıcı olması gerektiğini hatırlamış.

Şekillendirici korseleri her daim yok satan Kardashian, “Keşke korseleri bir idrar deliğiyle tasarlasaydım” dedi.

Kylie Jenner/Fotoğraf: Instagram

Kardashian, katıldığı ödül törenlerinde elbise altına giyilen korseyle tuvalet ihtiyacını karşılamanın ne kadar zor olduğunu belirtti.

Kardashian, ilk defa beş ay önce Jimmy Fallon’ın programında, korselerinde bir idrar deliği olması gerektiğini söylemişti.

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Son güncelleme: 11:34 - 11.02.2020