Kim Kardashian evinin mutfağını gösterdi ortalık karıştı

Geçen gün evindeki buzdolabının önünde poz veren Kim Kardashian, dolapta sadece süt ve su olmasından dolayı eleştirilmiş ve 'Bu çocuklar sütle mi besleniyor!' mesajlarına maruz kalmıştı. Kardashian kısa süre içinde gerçek buzdolabının videolarını paylaştı, herkes şoka girdi. Bir kullanıcı da 'Resmen 'Alın farkirler size buzdolabı' dedi' diyerek şaşkınlığını dile getirdi...

Kim Kardashian evindeki buzdolabını gösterdi ortalık karıştı… Geçen gün buzdolabının önünde çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Kardashian’ın dolabında sadece süt olması dikkat çekmiş ve kullanıcılar “Bu çocuklar sadece süt mü içiyor” diyerek tepki göstermişti.

TV şovu yıldızı bunun üzerine, Instagram’ın hikaye bölümünden seri şeklinde video paylaşmaya başladı. Fotoğraftaki dolabın gerçek buzdolabı olmadığını, asıl buzdolabının çok daha büyük ve organik ürünlerle dolu olduğunu anlatan Kardashian, izleyenleri şaşkına uğrattı. “4 çocuğumu nasıl beslediğime ilişkin yorumlar görüyorum” diyen Kim, tamamı organik yiyecek ve içecekle dolu dev buzdolaplarını sosyal medyada gözler önüne serdi. Kardashian önce bir dondurulmuş yoğurt yapma makinesinin de yer aldığı açık plan kilerini gözler önüne serdi. Sonra da içeceklerini sakladığı buzdolabını gösterdi.

Kardashian, kilerinde ve buzdolabında plastik saklama kaplarına yer vermediğini belirtip bunun yerine cam şişeler ve cam saklama kapları kullandığını gösterdi. Kardashian bütün plastik şişelere ve saklama kaplarını attığını da belirtti. Ünlü ismin sadece içecekler için ayırdığı bir buzdolabı dahi var.

Kardashian daha sonra da geniş bir alana yayılmış olan endüstriyel mutfağına kamerasını yönlendirdi. Takipçilerine “İşte çocuklar, her şeyin olup bittiği mutfak da burası” dedi. Daha sonra da bütün taze ve organik ürünlerin muhafaza edildiği diğer buzdolabına yöneldi.

Kardashian “Bu dolap boş görünebilir ama bizim ana buzdolabımız. Ayrıca bir tane daha kilerim var. Burası bizim yemek pişirdiğimiz mutfak” dedi. Sonra bir başka buzdolabının kapısını açarak “Eğer biraz daha fazla kaos görmek istiyorsanız bu buzdolabına bakın” diye konuştu. Kardashian’ın kapısını açtığı bu buzdolabı tıka basa yiyecekle doluydu.

Tabii bu görüntüler anında sosyal medyada viral oldu. Hem Twitter’da hem Instagram’da yüzlerce paylaşım alan Kim’in mutfağını görenler esprili yorumlar yapmaktan da geri kalmadı. Kimi ‘Bir daha bu kadına kimse soru sormasın’ derken kimi de ‘Resmen ‘Alın farkirler size buzdolabı’ dedi’ diyerek yorum yaptı.