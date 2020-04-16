Kim Kardashian’dan mahkumları salın çağrısı

Hapishane reformuyla mücadele eden Kim Kardashian, corona virüsü önlemleri kapsamında mahkumların serbest bırakılmasından yana. Yetkililere çağrıda bulunan Kardashian, kendisine gelen mektupları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD’de corona virüsü salgınının hapishanelere sıçramaması için uzmanlar acil önlem alınması gerektiğini savunurken, reality şov kraliçesi Kim Kardashian da, mahkumların serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Sözlerinin ardından mahkumlardan yüzlerce teşekkür mektubu aldı.

Mahkumlardan aldığı mektupları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü yıldız, el yazısı ile yazılmış bir notu gösterdi. Ceza reformuna desteğinden dolayı gelen teşekkür mektuplarından birinde, mahkumlardan biri Kardashian’a teşekkür ettikten sonra 31 Mayıs 2024 tarihinde tahliye olacağını ve ilk işinin Kardashian’a minnetini göstereceğini söyledi.

Kardashian, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek yasal yollarla üç ayda 17 tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

“MAHKUMLARI SALIN”

Cezaevlerinde salgına karşı önlem almak için hala vakit olduğunu belirten Cezaevi Politikası Girişimi iletişim stratejisti Wanda Bertram, her gün hızla yayılan salgında bu fırsatın azaldığını vurguladı.

Los Angeles’ta ise önlem olarka bazı mahkumları serbest bırakmaya başlandı. Bölge şerifi Alex Villanueva, 600’den fazla mahkumu serbest bıraktıklarını ve günlük tutuklama oranını 300’den 60’a düşürdüklerini söyleyerek, “Hapishanemizdeki nüfus savunmasız bir nüfustur. Bu popülasyonu potansiyel salgın hastalığından korumaya çalışıyoruz” dedi.