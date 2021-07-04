Kimse 72 yaşında olduğuna inanmıyor! Vera Wang doğum gününü kutladı

27 Haziran’da 72 yaşına giren ikonik tasarımcı Vera Wang, doğum günü fotoğraflarıyla sosyal medyanın odağı oldu. Ünlü tasarımcı, neon sarısı bir elbise ile fotoğraflarda görülürken genç görünüşüyle de hayranlarını yeniden şaşırtmayı başardı.

Wang’ın doğum günü partisinde en yakın ve en sevdiği isimler de yer aldı: Arkadaşları Donna Karan ve Calvin Klein, eski Women’s Wear Daily editörü Bridget Foley ve gazeteci Alina Cho, Wang’i 72. yaşına girerken yalnız bırakmadılar.

Wang sosyal medyadan paylaştığı doğum günü görüntüleriyle hayranlarının beğenilerini ve yorumlarını topladı. Bu, Wang’ın inanılmaz görünümüyle insanları ilk kez büyülemesi değil. Geçen yıl da karın kaslarını gösterdiği bir dizi resim yayınlayarak hayranlarını hayrete düşürmüştü.

BİRAZ SPOR, İYİ BİR UYKU

Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan bir röportajda genç görünümünü ara sıra yaptığı egzersizlere, iyi bir uyku programına ve votka kokteyline borçlu olduğunu söylemişti. Sportif görünümünü ise gençliğinde yaptığı spora borçlu olduğunu belirten Wang, “Gençliğimde bir atlettim. Amerika Birleşik Devletleri’nde rekabetçi bir patenciydim ve Balanchine Amerikan Bale Okulu’nda dansçıydım” diyerek sportif geçmişini anlatmıştı.

Efsanevi tasarımcı, sadece gösteriş amacıyla ter atmıyor. Antrenmanların aynı zamanda kaygıdan kurtulmak için bir araç olduğunu da söylüyor. Wang, ayrıca uykunun da çok önemli olduğuna dikkat çekiyor: “Uyku, bir şirketi büyütmenin, iki çocuk yetiştirmenin anahtarıdır. Yani, uyuyamasaydım var olabileceğimi sanmıyorum. Dinlenmem gerekiyordu çünkü bunun bir yenileyici olduğunu hissediyorum.”

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