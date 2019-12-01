Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 24. son bölüm izle

Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 24. son bölüm izle

Kimse Bilmez 24. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 24. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey’i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali’den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 24. SON BÖLÜM İZLE

Pilot, “babam” dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda’ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali’yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali’yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür.

Babaları Erniko’nun katilinin Ali’nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali’nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey’in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?