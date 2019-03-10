Kızım 23. Yeni bölüm fragmanı: Öykü, Demir’e mi Cemal’e mi baba diyor?

Kızım 23. Yeni bölüm fragmanı TV 8'de yayınlandı. Yayınlanan 23. bölüm fragmanında, Öykü'nün biten ilacını parası olmadığı için alamayan Demir hırsızlık yapıyor. Öykü'yü Zeynep ile birlikte Cemal'in arabasında gören Demir deliye dönüyor. Kızını arabadan indiren Demir, Cemal'le kavga ederken Öykü "baba" diyor. Zeynep, Demir'in evine gelerek Cemal'in Öykü'yü ondan alacağını söylüyor. Uğur Cemal'e Öykü'nün babasının Demir, kendisinin de amcası olduğunu söylüyor. İşte Kızım 23. Yeni bölüm fragmanı...

KIZIM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öykü, Demir ile Uğur'un parkta atışmaları sürerken onların yanından ayrılır. Parkta Cemal'in yanına gelir. Cemal Öykü'ye “Ben senim babanım” deyince Öykü bayılır. Demir ne yapacağını şaşırır. Öykü diye seslenmesine rağmen Öykü kendinde değildir. Bu arada Demir Öykü’nün yanlarında olmadığını farkederek onu aramaya başlar. Demir’in sesini duyan Cemal Öykü’yü bırakır. Demir ve Uğur araba ile Öykü’yü hastaneye götürürken yolda Doktor İhsan’ı arar. Öykü’nün durumunu bidirir. İhsan Öykü’yü eve götürmelerini ister. Eve geldiklerinde Candan Öykü’nün durumunu görünce neler olduğunu sorar. Uğur parkta olanları anlatır. Bu arada Doktor İhsan eve gelir. Öykü’yü muayene eder.

CEMAL ÖYKÜ’YÜ ALMAYA KARARLI

Cemal, Zeynep’e Asu’nun Öykü’nün babası olduğunu neden söylemediğini sorar. Zeynep nedenini bilmediğini söyleyince Cemal de Öykü’yü Demir’e neden verdiğini sorunca Zeynep çok korktuğunu söyler ve ardından da Öykü’nün çok hasta olduğunu söyleyince Cemal şoke olur. Zeynep’e nesi olduğunu sorar. Zeynep Öykü’nün hastalığını detaylıca anlatır. Cemal çok öfkelenmiştir. Zeynep’e hazırlanmasını söyler. Zeynep nedenini sorunca onunla gelmesini ister. Zeynep onunla gelecek ve Öykü’nün Cemal’e alışması için yardım edecektir.

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DEMİR: GEÇECEK BUNLAR, GEÇECEK

Demir Öykü’nün kendine gelmesinden sonra ona “Demir amca” demesinden sonra perişan oluyor. Candan Öykü’ye yemek yedirirken banyoya gider. Yüzünü suyla yıkar ve ardından, “Geçecek, bunlar da geçecek” diyerek kendini teselli etmeye çalışır.

DOKTOR İHSAN ÖYKÜ’NÜN SON DURUMUNU AÇIKLIYOR

Cemal, Zeynep’in kaldığı otele gelir. Zeynep’le konuşmak istediğini söyler. Doktor İhsan Öykü’nün son durumunu Demir ve diğerlerine anlatır. Ancak İhsan’ın Öykü’nün kontrollerinin hastanede yapılmasını ister. Ancak en son yaşananlardan sonra Murat Öykü’den desteğini çekmiştir.