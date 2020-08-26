Kolpaçino Bomba oyuncuları kimler? Kolpaçino Bomba konusu ne?

Aksiyon komedi filmi olan Kolpaçino Bomba başrollerinde Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş yer alıyor. 2011 yılında çekilen filmde Emlakçılığa başlayan Özgür’ün karısını aldatmasıyla başlayan macera, mafyaya kadar uzanıyor. Peki Kolpaçino Bomba konusu ne, oyuncuları kimler?

Temposu ve kurgusunun yanı sıra birbirinden komik replikleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını yazdıran Kolpaçino Bomba bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın içerisinde yer aldığı grubun başından geçen komik olayları anlatan film sevirerek izlenmeye devam ediyor. Peki Kolpaçino Bomba konusu ne, oyuncuları kimler?

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU

Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur…

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.