Kürşat Alnıaçık kimdir? Kürşat Alnıaçık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Nuri Kargı karakterini canlandıran Kürşat Alnıaçık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?
Kürşat Alnıaçık, 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık’ın oğludur. 1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne giren Kürşat Alnıaçık, 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere’ye gitti. Bir süre İngiltere'de modern dans eğitimi alan Kürşat Alnıaçık, 1986 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda stajyer oyuncu olarak göreve başlamıştır. Bursa’daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi’nde modern dans dersleri de vermiştir.
İlk evliliğini Banu Alnıaçık, ikinci evliliğini ise 2013 yılında Fikri Sağlar’ın kızı oyuncu Gerçek Sağlar ile gerçekleştirmiştir. Kürşat Alnıaçık’ın 1995 doğumlu bir kızı ve 2005 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır.
Yıldızlar Gece Büyür, Süper Baba, Sahte Dünyalar, Kaldırım Çiçeği, Deli Yürek, Berivan, Aynalar, Seni Çok Özledim, Adak, İki Aile, Azap Yolu, Sakarya Fırat, Kuzey Rüzgarı, Kayıp, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda ve İsimsizler gibi bir çok projede rol alan Kürşat Alnıaçık, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Nuri karakterine hayat vermektedir. Kürşat Alnıaçık, 1.78 metre boyunda ve 75 kilodur.
Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2010 – Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 – Harputta Bir Amerikalı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1999 – Kanlı Düğün – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 – Atçalı Kel Mehmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 – Ayışığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1996 – Kadı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 – Don juan – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 – Danton’un Ölümü – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 – Ballar Balını Buldum – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 – Damdaki Kemancı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 – Bebek Uykusu – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1982 – Kırmızı Pabuçlar – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981 – Kösem Sultan – İstanbul Devlet Tiyatrosu
Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı diziler:
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Nöbet / Ziya / 2019
İsimsizler / 2017
Diriliş: Ertuğrul / Ural Bey / 2016
Kara Sevda / Önder / 2015
Medcezir / Turunç Nadir / 2014-2015
Kayıp / Murat / 2013
Sakarya Fırat / Bakır / 2009
Son Bahar / Kürşat / 2008
Kuzey Rüzgarı / Demir / 2007-08
Azap Yolu / 2006
Adak / Cemal / 2006
İki Aile / Atilla / 2006
Aynalar / Dursun / 2005
Berivan / 2002
Deli Yürek / Savaş / 1998-2002
Sıcak Saatler / Ceyhun / 1998
Kaldırım Çiçeği / Kamil / 1996
Sahte Dünyalar / Cemil / 1995
Süper Baba / Haluk / 1993
Yıldızlar Gece Büyür / Aykut / 1991
Yalan Rüzgarı / Türkçe Seslendirme / 1973
Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı filmler:
Beni Sen Anlat / 2014
Uzun Hikaye / İsmet / 2012
Can / Doktor / 2011
Gökten Üç Elma Düştü / Melih / 2009
Kirpi / Haydar / 2008
Mavi Sürgün / Trenden Atlayan Asker Kaçağı / 1993
Hoşçakal Umut / Oruç / 1993
Ateş Üstünde Yürümek / 1991
Sessiz Fırtına / 1989
Gol Kralı / Futbolcu / 1980
Şenlik Var / Bal Kız / 1974
Umut / Memet Emin / 1970