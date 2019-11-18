Kürşat Alnıaçık kimdir? Kürşat Alnıaçık nereli ve kaç yaşında?

Kürşat Alnıaçık, 1962 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1970 yılında yayınlanan Umut adlı sinema filmi ile geçen Kürşat Alnıaçık hakkında merak edilenler haberimizde... Kürşat Alnıaçık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Nuri Kargı karakterini canlandıran Kürşat Alnıaçık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?

Kürşat Alnıaçık, 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık’ın oğludur. 1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne giren Kürşat Alnıaçık, 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere’ye gitti. Bir süre İngiltere'de modern dans eğitimi alan Kürşat Alnıaçık, 1986 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda stajyer oyuncu olarak göreve başlamıştır. Bursa’daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi’nde modern dans dersleri de vermiştir.

İlk evliliğini Banu Alnıaçık, ikinci evliliğini ise 2013 yılında Fikri Sağlar’ın kızı oyuncu Gerçek Sağlar ile gerçekleştirmiştir. Kürşat Alnıaçık’ın 1995 doğumlu bir kızı ve 2005 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır.

Yıldızlar Gece Büyür, Süper Baba, Sahte Dünyalar, Kaldırım Çiçeği, Deli Yürek, Berivan, Aynalar, Seni Çok Özledim, Adak, İki Aile, Azap Yolu, Sakarya Fırat, Kuzey Rüzgarı, Kayıp, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda ve İsimsizler gibi bir çok projede rol alan Kürşat Alnıaçık, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Nuri karakterine hayat vermektedir. Kürşat Alnıaçık, 1.78 metre boyunda ve 75 kilodur.

Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2010 – Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 – Harputta Bir Amerikalı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Kanlı Düğün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 – Atçalı Kel Mehmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 – Ayışığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 – Kadı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 – Don juan – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 – Danton’un Ölümü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 – Ballar Balını Buldum – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 – Damdaki Kemancı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 – Bebek Uykusu – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 – Kırmızı Pabuçlar – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 – Kösem Sultan – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı diziler:

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

Nöbet / Ziya / 2019

İsimsizler / 2017

Diriliş: Ertuğrul / Ural Bey / 2016

Kara Sevda / Önder / 2015

Medcezir / Turunç Nadir / 2014-2015

Kayıp / Murat / 2013

Sakarya Fırat / Bakır / 2009

Son Bahar / Kürşat / 2008

Kuzey Rüzgarı / Demir / 2007-08

Azap Yolu / 2006

Adak / Cemal / 2006

İki Aile / Atilla / 2006

Aynalar / Dursun / 2005

Berivan / 2002

Deli Yürek / Savaş / 1998-2002

Sıcak Saatler / Ceyhun / 1998

Kaldırım Çiçeği / Kamil / 1996

Sahte Dünyalar / Cemil / 1995

Süper Baba / Haluk / 1993

Yıldızlar Gece Büyür / Aykut / 1991

Yalan Rüzgarı / Türkçe Seslendirme / 1973

Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı filmler:

Beni Sen Anlat / 2014

Uzun Hikaye / İsmet / 2012

Can / Doktor / 2011

Gökten Üç Elma Düştü / Melih / 2009

Kirpi / Haydar / 2008

Mavi Sürgün / Trenden Atlayan Asker Kaçağı / 1993

Hoşçakal Umut / Oruç / 1993

Ateş Üstünde Yürümek / 1991

Sessiz Fırtına / 1989

Gol Kralı / Futbolcu / 1980

Şenlik Var / Bal Kız / 1974

Umut / Memet Emin / 1970