Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 5. son bölüm izle

Kurşun dizisi 5. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurşun 5. son bölüm izleme linki...

Kurşun dizisinin son bölümünde; Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan’ın cinayetini Orhan Atmaca’nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

KURŞUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURŞUN FRAGMAN

KURŞUN 5. SON BÖLÜM İZLE

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan’ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce’nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

Orhan'ın şimdiki hedefi, Kerim Paşa'ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa'ya yaklaşmaktadır. Orhan'ın Kerim Paşa'yı arayışındaki en büyük neden İstanbul'un Boğası'nın geçmişini öğrenmektir. Bu arayışta Orhan adım adım Boğa'nın yükselişinin, geçmişinde sakladıklarının sırlarını çözüyor. Orhan bir yandan hapishanede Aydın üzerinden kurduğu planla Serdar'ı sıkıştırıyor. Dört bir yandan İstanbul'un Boğası'nın etrafını kuşatıyor.

Orhan, amaçlarına yaklaşırken Leyla'yı ise zor durumlar bekliyor, bir yandan Gülce'yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. İşten çıkartılmayla yüz yüze geliyor. Orhan'la ilişkisi gazetede müdürlerin kulağına çalınıyor. Leyla, ofiste Orhan Atmaca'nın davanın seyrini değiştirmek için kullandığı biri olarak görülüyor.

Leyla, erkeklerin dünyasında yaptığı işlerle ayakları üzerinde durma mücadelesini bir başına veriyor. Sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla'yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan'ın Nuri'nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan'la karşı karşıya gelecek.