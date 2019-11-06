Kurşun dizisi oyuncu isimleri: Kurşun dizisinin konusu nedir?

Kurşun dizisi yayın hayatına FOX TV'de başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel üstleniyor. İşte Kurşun dizisinin konusu ve oyuncuları...

Kurşun dizisinin senaryosunu Kerem Deren, Çişil Hazan Tenim ve Ayberk Çınar yazıyor dizide İstanbul'un 1970'li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesi anlatılıyor. İşte Kurşun dizisi oyuncu isimleri…

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

Orhan ve Leyla'nın aşkı 70'lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyoruz.

KURŞUN OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan / Orhan Atmaca

1970 senesinde Sultanahmet'te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar'ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan'ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.

Burçin Terzioğlu / Leyla Devrim

Leyla, annesi ve babası ile mutlu bir hayat yaşarken babası tarafından terk edilmiş, annesi ile büyümüş bir kadın. Babası yüzünden aşık olmaktan korkan, tek başına olmanın gücüne sığınan dik, omurgalı bir gazeteci. Gücü yalnızca kaleminden gelmiyor, maceranın ortasına atılarak, katillerin peşine düşerek gözünü karartıyor. Çünkü Leyla bu hikayedeki güçlü kadınların temsili. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz kurtarıcısını bekleyen, bir erkeğin gücüne, desteğine sığınan biri değil. Leyla Devrim, içimizden bir kadın; içimizde saklı o güçlü kadın.

Berrak Tüzünataç / Gülce Akar

Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz'le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan'la birleşecek.

Sarp Akkaya / Aydın Kara

Orhan'ın çocukluk arkadaşı. Bünyamin'in sağ kolu. Zeynep'in biricik aşkı. Gönlü deli, gözü kara. Mahallenin kimsesiz çocuğu, Bünyamin'in himayesi altında yetişti. Orhan'la dost olarak büyüdü. Sokak kavgalarında sırt sırta verdiler. Birlikte erik ağaçlarına daldılar. Ama geçmişin anıları yetmeyecek, gün gelecek çocukluk arkadaşı Orhan'la karşı karşıya gelecek. Gözünü karartacak, ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Bünyamin'in izinden, sokakların dilinden konuşarak yaşayacak.

Engin Şenkan / Bünyamin Ayaz

Kürşat Alnıaçık / Nuri Kargı

Seda Akman / Feraye Kargı

Bora Akkaş / Rıfat Ayaz

Begüm Akkaya / Tomris Ayaz

Şebnem Dilligil / Zehra Atmaca

Cem Kurtoğlu / Fahri Önal