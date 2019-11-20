Kuruluş Osman Kalonoz kimdir? Kalonoz karakterini canlandıran Abdül Süsler kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde karakterlerden biri olan Kalanoz başa bela bir Bizans askeri ve ajanıdır olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Kalonoz rolünü Abdül Süsler canlandıracak. Peki Abdül Süsler kimdir?

Abdül Süsler, Kuruluş Osman dizisinde Kalonoz karakterini canlandıracak. Bizans askeri olan Kalonoz, Osman’ın düşmanları arasında yer alıyor. Peki Kalonoz rolünü oynayacak olan Abdül Süsler kimdir?

ABDÜL SÜSLER KİMDİR?

Abdül Süsler 1981 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunudur. Yüksek lisans da yapan Abdül Süsler üniversite de Müşfik Kenter'in asistanı olarak çalıştı. Haliç Üniversitesinde derslere girdi. Sadece tiyatro oyuncusu ve akademisyen değildir aynı zamanda seslendirmen ve aikido eğitmenidir. Son olarak Moskova'da bir Amerikan dizisi kadrosunda yer almıştır. Kuruluş Osman dizisinde ise Kalanoz isimli bir karaktere hayat verecektir.