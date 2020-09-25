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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı! Savaş sahneleri nefes kesti
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı! Savaş sahneleri nefes kesti
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın'ın "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!" sözü damga vurdu.
Magazin 25 Eylül 2020 - 21:09

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON FRAGMAN

Uzun yıllardır ekranda yer almayan Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman dizisiyle döndü.

 

SEZON FİNALİNE NELER OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?

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