Kuruluş Osman’da adı geçen Alişar Bey kimdir? Alişar Bey’in Osmanlı’daki yeri ve önemi nedir?

Kuruluş Osman dizisindeki Alişar Bey'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Dizide Alişar Bey'i oyuncu Saruhan Hünel canlandırıyor. Peki Alişar Bey kimdir? Alişar Bey'in Osmanlı'daki yeri ve önemi nedir?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman’da adı sıkça geçen Alişar Bey, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Alişar Bey, Osmanlı döneminde Germiyanoğlu beyliğinin başında yer almış ve ‘Kütahya Bey’i olarak da bilinen biridir. İşte Alişar Bey hakkında merak edilen tüm detaylar…

ALİŞAR BEY KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır.

Eskişehir’in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey’i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir’e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve Osman Bey kazandı. Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar’a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir’de, bazen Söğüt’te, bazen de Karacahisar’da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel 1970 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel’in annesi Bağdat’tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel’in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı. Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel’in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aslı Hünel’dir.