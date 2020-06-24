Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi kaç yılında çekilmiştir? Kutsal Damacan 3 Dracoola konusu ne, oyuncuları kim?

Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi kaç yılında çekilmiştir? Kutsal Damacan 3 Dracoola konusu ne, oyuncuları kim?

Sevilen Türk sinema film serilerinden biri olan Kutsal Damacan filmi, üçüncü filmi bu akşam televizyonlarda olacak. İnternet kullanıcıları, Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin konusunu öğrenmek istiyor. İşte Kutsal Damacan 3: Dracoola filmi ile ilgili bazı bilgiler…

Yönetmenliğini Korhan Bozkurt'un yaptığı ve 2011 yılında vizyona giren Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Kutsal Damacana 3 Dracoola filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bulabilirsiniz…

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA KONUSU

Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo’nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula’nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo’dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.



KUTSAL DAMACAN 3: DRACOOLA OYUNCULARI

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur. (Devamı için tıklayınız…)

ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Karayılan dizisinde “Şiro” rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı dizisinde “Sülo” (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı. (Devamı için tıklayınız…)

Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin diğer oyuncuları ise şöyle;

Hüseyin Elmalipınar – Cevdet

Ceyhun Fersoy – Ertan