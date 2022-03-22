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Kylie Jenner, bebeğinin ismini değiştirdi

Kylie Jenner ve Travis Scott, şubat ayında dünyaya gelen bebeklerinin adını değiştirme kararı aldı. Jenner, değişikliği sosyal medya hesabından da duyurmayı ihmal etmedi.

Sozcu.com.tr
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Kylie Jenner, bebeğinin ismini değiştirdi

24 yaşındaki yıldız, 2 Şubat’ta oğlunu dünyaya getirdi. Jenner erkek bebeğine Wolf Webster adını verdiğini duyurmuştu, ancak şimdi fikrini değiştirdiğini söylüyor.

Jenner Instagram’da hikayelere yaptığı yeni eklemeyle bebeğinin ismini neden değiştirdiğiyle ilgili bir açıklama yayınladı:
“Artık oğlumuzun adı Wolf değil. Gerçekten onun böyle olduğunu hissetmedik. Sadece paylaşmak istedim, çünkü her yerde Wolf ismini görüyorum.”

Kylie Jenner ve Travis Scott, bebeklerini 2/2/22’de kucaklarına almışlardı. Jenner, mutlu ânını bu fotoğrafla takipçileriyle paylaştı.

Jenner, erkek bebeğinin yeni ismi konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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