Kylie Jenner ve Travis Scott’un mutlu günü

Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini açıkladı. Jenner ve Scott, ilk çocukları Stormi Webster'in doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

2017’den beri birlikte olan ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, 2019’da yeniden bir araya gelmiş ve o zamandan beri de mutluluk tablosu çiziyorlardı. Çift pazar günü de ikinci çocuklarını dünyaya getirdiklerini duyurdu.

24 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians yıldızı, mavi bir kalp koyarak mutlu haberi Instagram’da paylaştı. Jenner, sadece mavi bir kalp koyarak paylaşım yaparken, bebeğin ismiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Realite yıldızının arkadaşları ve ailesi de gönderisine karşı kayıtsız kalmadı. Kız kardeşi Kim Kardashian, bebek melek emojisi ve mavi bir kalple yorum yaparken, şarkıcı Normani birkaç kalp paylaştı. Kylie’nin en büyük kız kardeşi Kourtney Kardashian ise kırmızı bir kalp ve dua eden el emojisi ekledi.

Kylie’nin kız kardeşi Khloé Kardashian mavi kalp gönderirken, uzun zamandır arkadaşı Hailey Bieber buğulu gözlü emojiler paylaştı.

İkinci çocuğunun haberini verdikten kısa bir süre sonra Kylie, Instagram Hikayelerinde arkadaşlarından ve ailesinden aldığı çiçek buketlerinden bazılarını gösteren kısa bir klip de paylaştı. Mor güllerin üzerinde “Tebrikler Travis, Kylie ve Stormi! Çok heyecanlıyız ve seni çok seviyoruz. Kim, North, Saint, Chicago ve Psalm XOXO” notu görünüyordu.

Kylie daha önce oğlunun yaklaşan doğumunu Aralık ayında gerçekleşen bir baby shower ile kutlamıştı, ancak etkinlikten fotoğrafları Ocak ayında paylaşmıştı.

Jenner, bebeğinin babası Travis Scott’ın 5 Kasım’da Houston’da verdiği Astroworld konserinin 10 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana ortalıkta pek görünmüyor.

Astroworld’de sahneye doğru gelen 50.000 kişilik bir kalabalığa sahipti. Travis Scott’ın setinin başlamasından 32 dakika sonra meydana gelen olayda Scott, insanlar ölürken ve kalabalığın “şovu durdurun” sloganları atmasına rağmen 30 dakika kadar performans sergilemeye devam etmişti.

