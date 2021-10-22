Kylie Jenner’dan hamilelik pozu

İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner, sosyal medya hesabından belirginleşen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafını paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi Webster adında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile.

24 yaşındaki reality show yıldızı, yeni bir hamilelik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Belirginleşen göbeğini ortaya seren gölgesinin fotoğrafını paylaşan Jenner, “Büyüyor” notunu yazdı.

Fotoğraf, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Jenner ve Scott, 2017’de Coachella Müzik Festivali’nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürdüler. 2019’da ayrılan çift, bu yıl mayıs ayında yeniden barıştı.

Çift birlikteliğini sürdürürken, Scott, Brentwood’daki 23,5 milyon dolarlık evinde yaşamaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Kylie Jenner'dan sosyal medyayı sallayan video