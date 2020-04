Kylie Jenner, gözünden operasyon geçirdi

İki sene üst üste Forbes dergisi tarafından servetini kendi yapan en genç milyarder olan Kylie Jenner, gözünden geçirdiği bir operasyon nedeniyle dinlenmeye çekildi.

Koruyucu gözlükle dinlenmesi önerilen Jenner, net göremediği için annesi Kris Jenner’ın evinde kalmaya başladı.

Gözündeki koruyucu gözlükle çoğu vaktini yatakta geçiren Jenner, elindeki küçük çanı sallayarak annesine uyandığını haber veriyor.

Zili duyan anne Kris Jenner da, kızı için yemek hazırlayıp yemesine yardımcı oluyor.

Kızını elleriyle besleyen Jennerların bu görüntüleri, Keeping Up With The Kardashians programının yeni bölümünde yayınlanacak.