Kylie’den 23. yaş paylaşımı: En güzel hediye

Kylie Jenner, 23 yaşına girdiği doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir dizi fotoğrafla renklendirdi. Jenner kızıyla pasta üflediği fotoğrafın altına, "En güzel hediye" notunu düştü.

ABD'de realiy şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, 23. yaşını kutladı.

Doğum gününe özel olarak Instagram hesabından paylaşımlar yapan Kylie, ilk olarak üzerinde Roma rakamlarıyla 23 yazan korse giydiği bir fotoğrafına yer verdi.

Kylie fotoğrafın altına ise, “23! Verdiğin nimetler ve dersler için teşekkürler Tanrım” notunu düştü. Kylie kısa süre sonra bu kez 2 yaşındaki kızı Stormi’yle olan bir fotoğrafını paylaştı.

Kızıyla birlikte pastadaki mumları üfleyen Jenner, “En güzel hediye” ifadelerini kullandı.