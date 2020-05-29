Leonardo DiCaprio, Afrika’daki gorillere bağışta bulundu

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki nesli tehlike altında olan dağ gorilleri için yüklü miktarda nakit desteğinde bulundu.

Çevre duyarlılığı ile tanınan Leonardo DiCaprio, kurucusu olduğu Earth Alliance Vakfı’nın dağ gorilleri için yaptığı 2 milyon dolarlık bağışta kendisinin de nakit desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Dağ gorillerine ev sahipliği yapan Kongo Demoktratik Cumhuriyeti’ndeki Virunga Milli Parkı’nın corona virüsü salgını nedeniyle kapandığını hatırlatan DiCaprio, yardımseverleri de Virunga Fonu’na katkıda bulunmaya davet etti.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Virunga Milli Parkı, dağ gorillerini corona virüsü salgınından korumak için ziyarete kapatılmıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana da ev sahipliği yapan park, çok sayıda turistin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.

200 KORUYUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz ay isyancıların parkta düzenlediği silahlı sldırıda, 13 park görevlisi hayatını kaybetmişti. Park yönetimi, geçtiğimiz yıl en az 200 korucunun görev esnasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurmuştu.