Leonardo DiCaprio corona virüsü mağdurları için dernek kuruyor

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio bir dernek kuruyor. Bu dernekte corona virüsü nedeniyle maddi güçlük çeken, düşük gelirli ailelere, yaşlılara, okullardan yemek yardımı alan ailelere yardım edilecek. AP’ye yapılan açıklamada derneğin başlangıç aşamasında olmasına rağmen, 12 milyon dolar bağış topladığı, World Central Kitchen isimli yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı söylendi.



Hayırsever Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu’nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür etti ve “Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar” dedi.