Levent Ülgen’i kızdıran paylaşım: Gerçekten ahlaksızlık!

Oyuncu Levent Ülgen, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan sahte habere tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada oyuncu Levent Ülgen’e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı. Ülgen, “Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!” paylaşımına tepki gösterdi.

Ülgen yaptığı açıklamada şunları söyled:, “Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda birçok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…”

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Levent Ülgen, 2002’de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki “üçkağıtçı hayırsız damat Kadir” rolüyle tanındı. 2008-2012 yılları arası Kanal D’de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide “Sinan Kaya” karakterini canlandıran Ülgen, 2 Şubat 2013’te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde “Kimyacı Sıfırcı Ziya” karakterini canlandırdı. Ülgen, 2015’te yayın hayatına başlayan “Kiralık Aşk” dizisinde “Necmi İplikçi” karakterini canlandırırken son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynadı.