Lider Şahin’den aşkı Didem Soydan’la ilgili paylaşım geldi
Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, sadece gündelik hayatıyla değil aynı zamanda aşk hayatıyla da yakından takip edilen ve haber olan bir isim… Yaklaşık bir yıl boyunca şarkıcı İrem Derici ile birlikte olan ve sonrasında Didem Soydan ile yeni bir aşka yelken açan Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar romantik bir aşık olduğunu gösterdi.
ÇİÇEK GÖNDERMESİ YAPTI
Lider Şahin, hesabından sevgilisi Didem Soydan’ın kendi çektiği bir karesini paylaştı ve kadrajda görülen çiçek tablosuna göndermede bulunarak; “Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor” notunu düştü. Sevgilisi de Lider’in bu jestini karşılıksız bırakmadı ve bu paylaşıma bir çiçek emojisi ile katıldı.