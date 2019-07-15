Lindsay Lohan bu defa çamaşırlı!

Son olarak içinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde yeni yaşını, sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak bir kare ile kutlayan oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan, bu defa da iççamaşırı üzerindeyken çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

Hesabını aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Lohan, kimi zaman özel hayatını neredeyse tamamen gözler önüne seren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Bir dönem Türkiye’deki mülteci kamplarını ziyaret eden ve önemli mesajlar veren Lohan, Müslümanlar için hazırladığı plaj kıyafetleri ile de büyük ilgi görmüştü. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı içinde bulunduğumuz ayın başlarında yeni yaşını çıplak bir fotoğrafı ile kutlamıştı…



BU DEFA ÇAMAŞIRLI…

33 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lindsay Lohan çok ses getiren bu çıplak paylaşımının ardından yeni bir selfiesini hesabından paylaştı. Bu defa iççamaşırı giydiği görülen Lohan’ın rahat tavırları objektife böyle yansıdı.