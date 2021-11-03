Liv Tyler, yedi yıllık ilişkisini bitirdi

David Beckham'ın en iyi arkadaşı Dave Gardner ile birlikte olan güzel oyuncu, iki çocuktan sonra yedi yıllık ilişkisini bitirdi.

Sozcu.com.tr

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The Sun’ın haberine göre; Tyler, David Beckham’ın hem menajeri hem de en iyi arkadaşı olarak tanınan Dave Gardner ile ilişkisine son verdi. İddialara göre; çift, giderek ayrı hayatlar yaşadıktan sonra mart ayında yollarını ayırdı. İkilinin, altı yaşında Sailor Gene ve beş yaşında Lula Rose olmak üzere iki çocuğu var.

Çifte yakın bir kaynak konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Dave ve Liv ilk karantina sürecini birlikte geçirdiler ve ebeveyn olarak harika bir ekip oldular ama ne yazık ki birbirlerinden ayrıldılar ve giderek ayrı hayatlar yaşıyorlar. Her ikisi de kariyerlerine odaklanmak istedi. Mart ayında resmi olarak yollarını ayırdılar, ancak çocuklarının iyi olduğundan emin olmak için sessiz kaldılar.”

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Gazete, Dave Gardner’ın en iyi arkadaşı David’e güvendiğini ve tüm ailenin bu süreçte destek olduğunu belirtirken Gardner’ın Los Angeles’a döndüğünü, Tyler’ın ise Londra’da kaldığını iddia etti.

Liv Tyler, 2017’de Red dergisine ilişkilerinden samimi bir şekilde bahsetmişti: “İkimiz de bir aileye ve çocuklara sahip olmak, bir ortaklık ve aşka sahip olmak istedik. İşlerimiz yüksek stresli, yüksek enerjili ve sürekli hareket halinde olmayı beraberinde getiriyor, bunların çiftler için genellikle oldukça zor olduğunu biliyorum.”

Çift, Dave Gardner’in Eylül 2015’ten beri nişanlıydı. Tyler’ın aynı zamanda Royston Langdon ile olan evliliğinden 16 yaşında bir çocuğu, Dave Gardner’ın da eski eşi Davinia Taylor ile 14 yaşında bir çocuğu var.

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