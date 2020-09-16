Logan: Wolverine filminin oyuncuları ve konusu nedir?

Logan: Wolverine filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi Logan: Wolverine, X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen yer alıyor.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİNİN KONUSU

Logan: Wolverine’de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine’de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.