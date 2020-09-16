Logan: Wolverine filminin oyuncuları ve konusu nedir?
LOGAN: WOLVERİNE FİLMİNİN OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen yer alıyor.
LOGAN: WOLVERİNE FİLMİNİN KONUSU
Logan: Wolverine’de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine’de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.