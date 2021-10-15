Madonna’nın kızı açtı ağzını yumdu gözünü: “Bütün hayatım boyunca beni kontrol etti”

Pop ikonunun 25 yaşındaki en büyük kızı Lourdes Leon, annesi Madonna'nın, bütün hayatını kontrol eden bir kontrol manyağı olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Lourdes Leon, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinin çocuk yetiştirme anlayışı ile ilgili konuştu. Leon röportajda “Annem tam bir kontrol manyağı ve tüm hayatım boyunca beni kontrol etti” dedi.

Leon sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu. Sanırım annem ünlü insanların diğer çocuklarını gördü ve ‘Benim çocuklarım böyle olmayacak’ dedi. Ayrıca, eğer ailen bir şeyler için para ödüyorsa, bu onlara senin üzerinde bir koz veriyormuş gibi hissediyorum.”

Leon, annesinin onu modellik kariyerinden de vazgeçirdiğini belirtti:

“Annem, görünüşümün ötesinde neyle tanınmak istediğimi düşünmemi sağlamakta çok ısrar ediyor. İnsanların beni hatırlamasını istediğim şey bu değil. Bu gerçek değil.”

Leon, ayrıca dansa, modaya ve estetiğe ilgi duyduğunu ancak oyunculuk kariyeri konusunda kararsız olduğunu da söyledi:

“Oyunculuk konusunda ne hissettiğimi henüz bilmiyorum. Oyuncular beni gerçekten rahatsız ediyor ve onların yanında olamıyorum.”

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