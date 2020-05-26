Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak konusu ve oyuncuları…

Başrollerini Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener'in üstlendiği “Maskeli Beşler Irak'ta” filminde, kahramanlarımız bu kez otomatik silahlarıyla Amerikan askerlerine karşı mücadele ediyor. Peki, Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler?
MASKELİ BEŞLER IRAK KONUSU
Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak’taki bir petrol tesisini ele geçirirler. Türkiye’ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar…
MASKELİ BEŞLER OYUNCU KADROSU
Filmin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sarıhan, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Durul Bazen, Tatyana Tsikeviç, Ali Atıf Bir, Ceyhun Yılmaz, Hamit Haskabal, Charles Carrol ve Burak Öncü yer alıyor.
MASKELİ BEŞLER IRAK NEREDE ÇEKİLDİ?
Maskeli Beşler Irak filmi çekimleri Kilyos’ta özel inşa edilen sette gerçekleştirildi.