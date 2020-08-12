MasterChef 2020’de kim kazandı? İşte ana kadroya seçilen 10. isim!

MasterChef Türkiye 2020 yarışması bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programın yeni bölümünde 16 kişilik ana kadroya seçilecek 10. isim belirlendi. Final turunda mücadele eden yarışmacılardan kimin kazandığı ise merak konusu oldu. İşte 11 Ağustos MasterChef'te kazanan yarışmacı...

Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef 2020’de heyecanın dozu artıyor. Bu akşamki yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya katılacak 10’uncu yarışmacı olabilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıtı. Şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde hazırlayanlar arasından bir isim daha seçildi ve ana kadronun 10. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Peki MasterChef’te kim kazandı? İşte detaylar…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

MasterChef’in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde 16 kişilik ana kadroya katılacak 10’uncu isim belirlendi. Final turunda final oyunu oynayacak 6 yarışmacıyı belirlemek için şefler tutmaç çorbasının yapılmasını istedi. 6 kişinin belirlenmesinin ardından final turunda ise, jumbo karides ile en lezzetli ve farklı yemeği hazırlayan Tanya birinci seçildi. Böylece 16 kişilik ana kadronun 10’uncu yarışmacısı Tanya Kilitkayalı oldu.