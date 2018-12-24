Masterchef biricisi ve 100 bin TL’lik ödülün sahibi belli oldu! Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

Masterchef biricisi ve 100 bin TL’lik ödülün sahibi belli oldu! Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet ettiği programda final gecesi gerçekleşti. Profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak yer aldığı programda Masterchef Türkiye birincisi belli oldu.

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Mastercehf dün akşam final bölümü ile TV8’de ekrana geldi. Pazartesi ve Salı akşamları yayınlanan programın final bölümü pazar akşamı ekrana geldi. Dün akşam reytingte de birinci gelen programda 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu. Kerem Giritoğlu ve Uğur Kardaş final için yemek yaptı. Final günü Burcu tüm gece gözyaşlarına engel olamadı.

MASTERCHEF’TE KİM BİRİNCİ OLDU?

Final bölümünün yayınlanmasının ardından MasterChef yarışmasının birincisi Uğur Kardaş oldu. Uğur 100 bin TL’lik öldülü almaya da hak kazandı. Programa başladığı günden itibaren gözde isimler arasında yer alan Kardaş sık sık tartışmaları ile de gündeme gelmişti.