Final haftası: MasterChef kim elendi? Master Şef 3’lü finale kalan isimler belli oldu!

MasterChef'te final haftası başladı ve dün akşam yayınlanan bölümde elenen isim belli oldu. Master Şef'te aynı zamanda 3'lü finale kalan isimler de belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte elenen isim ve üçlü finale kalanlar....

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MasterChef’te artık sona gelindi. Son kulvarda dün akşam elene isim belli olurken MasterChef’te üçlü finale kalanlar da belirlendi. Burcu, Meltem, Uğur ve Kerem 3’lü finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Peki kim finale kaldı, MasterChef’te kim elendi?

3’LÜ FİNALE KİM KALDI?

Kalan son dört yarışmacıdan Burcu 3’lü finale kalmayı garantileyerek balkona çıkan ilk isim oldu. Diğer yarışmacılar dana yanağı prişka yaptı. Kerem, Meltem ve Uğur ikinci isim olmak için ter döktü. Bu yarışta Meltem 15 puan alırken, Uğur 19 puan ve Kerem 18 puan aldı. Bu sonuç sonrası Burcu’nun yanına MasterChef 3’lü finale gitmeye Uğur hak kazandı. Kalan iki yarışmacı Kerem ve Meltem ise eleme oyununa çıktı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Meltem ve Kerem gecenin son yemeği olan tütsülenmiş balıklı chowder çorbası için yarıştı. Bu yarışmanın galibi Kerem oldu. MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı Meltem oldu. 18 yarışmacıyla başlayan macerada sona yaklaşılırken finalde üç isim var: Burcu, Uğur, Kerem.

MASTERCHEF 32. BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef’in dünkü bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu gece bir isim daha elenecek. Ve iki isim finale kalacak. Büyük finalin ardından yarışmacılardan biri hem Türkiye’nin MasterChef’i unvanını hem de 100 bin lirayı kazanacak.