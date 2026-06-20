"Bu kuralları bizde uygulayabilir misiniz? Elle ağız kapamayı 5 saniye kuralını. VAR sadece büyüklere çalışıyor ligimizde- O 'sakın ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz..."

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile Türkiye, karşı karşıya geldi. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri dönen millilerimiz 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu mücadeleyi Sözcü TV’de yorumladı… Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

'FATURA TFF'YE KESİLİR'

"2. maçlar başladı bir Haiti bir de biz havlu attık. Faturayı futbol federasyonuna kesmek gerekiyor. Dediler ki milli takımın kamp yaptığı yerin sıcaklığı ile oynadığı yer arasındaki sıcaklık arasında büyük fark var. Neden yakında kamp yapılmadı diyince şunu söylediler, son katıldığımız için bize o kaldı. Başka şansı zorlayamaz mıydık? Bizim buradaki vatandaşlarla oradaki vatandaşlarımız kontak kurup bir şey mi yaptılar onu bilmek lazım. Fatih Terim bekleyin dedi. Dediği doğru, daha çok şey değişir dedi. Ama TFF bakanı tepki verdi inanılır gibi değil. Adam sana yumruk atamdı ki iyilik yaptı."

'MONTELLA ORADA KALIR'

"Montella maçtan önce dedik 'Ben daha Türk'üm. Biz seni İtalyansın diye getirdik, bizden olmadığın için getirdik. Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de bize benzeyerek gittin. Bu sonuçtan sonra gider. Sınıfta kalmadı orada kaldı. Turnuvadan sonra İtalya'ya gider, bizim topçular da Dubai'ye gider. Kerem de maç öncesi seyirciye hareket yapıyor. Sen kimsin ya. Sen onlarla uğraşamazsın sen kimsin. Duymayacaksın onları demek ki maçta değilsin. Ama senin maçta olduğunu Montella savundu ama tüm Türkiye eksik olduğunu biliyordu."

'KAPTANIN NE YAPTI?'

"Arda Güler, Kenan Yıldız sahada çırpındı ne yapsın çocuklar daha. Kaptanın ne yaptı asıl. Sahadan alamıyorsun, yokları oynuyor aynı zamanda. Hakim olamadın işte. Türkleşme sen İtalyan devam et. Biz seni İtalyansın diye getirdik öyle kal. Bizim teknik direktörler gibi bahanelere sığınma...

Şimdi hesap verecek TFF Başkanı. O da hesabı Montella'ya soracak. Onun hesap soracak kimsesi yok, oyuncular geri dönecek. TFF Başkanı kime hesap verecek, sana, bana, Fatih Terim'e, Türk vatandaşına hesap verecek. Hatayı nerede yaptı. Oyunculara Bodrum'da daire vermeye kalktı. TFF Başkanı oyuncusuna daire veremez. Parayı bastırıp oyuncusuna alamaz bunu."

'SAÇINIZA DEĞİL SAHAYA ODAKLANSAYDINIZ'

"Nüfusumuz 80 milyon küsur, yenildiğimiz iki ülkenin toplam 35 falan. Kalabalıkla değil bilimle oluyor demek ki bu. Uçtuk ya ayaklarımız yere bassın bir kere. Oyuncularımız saçıyla başıyla uğraşacağına sahaya odaklansın. Almanya'da falan var mı böyle bir şey. Sen sensindir, imajla değişmez bu. Papağan gibi topçu istemiyorum sahada.

İş konusunda babanı tanımayacaksın. Montella burada yanlış yaptı. Bizden olmaya başladı. Kerem ve Barış yokları oynadılar. Senin iki hücumcun sahada yoktu. Bırakın yerlerine gençler oynasın o zaman. Turnuvayı kaybettik bari iki oyuncu kazandık diyelim."

'SİSTEMİN BOZUK'

"Fatih Terim dışında yerli oyuncu yetiştiren var mı ya? Çıkıyorlar ekrana anlatıyorlar sonra sahaya inince o iş olmuyor. Fatih dışında bir isim daha vardı, Aykut Kocaman vardı. Fatih'in takımına bir Rüştü koydun bir isim ekledin takım 3. oldu. Galatasaray iskeletiydi o takım. Sistemin bozuk senin şu an. Düzeltecek kim? TFF. Düzeltebiliyor mu hayır. Bu kadar...

Bütün dünya sizi izliyor bir şey yapın kendinizi gösterin. Rezil oldunuz. Teknik direktör olarak rezil oldun. Futbolcu olarak rezil oldunuz. O çocukların bir hafta önceki heyecanı neşesine bakın, şimdi ki halimize bakın."

'BU HAKEM OLMAZ'

"Hakan Çalhanoğlu gurur duyalım kendimizle diyor. O der, çünkü Türkiye'ye gelip oynayacak, son durakta değil. Biz son durağız. Önce Arabistan'a gidecek sonra buraya gelecek belki de. 40 yaşında adama 70 milyon veriyorlar artık bu ülkede, normal o yüzden... Bir şutta kaybettik diyorsunuz, ceza alanına gireceksiniz, şut atacaksınız, kapıyı kıracaksınız, o yok. Takım kaptanı sen ne söylüyorsun, Montella sen ne söyleyeceksin.

Bu hakemin bu maça atanması da yanlış. Asya'dan başka yerden ver. Aynı lisanı konuşan hakemi veriyorsun. Maçın başında bizim teknik kapasitemizi daraltmak için 10 tane taktik faul yaptılar. Bizim takım kaptanı bir kere bile gidip konuşmadı. Hocam bu ne demedi. Hadi kaptanın uyanamadı duruma, teknik direktör sen çık de ki 'kesiyorlar bizim atağımızı' de. Mert Müldür'e bak uyanık davrandı attırdı adamı. Benim seyrettiğim en kötü takımdık. Rezalet bir milli takım izledik baştan sona"