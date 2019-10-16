MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye son bölümden detaylar ve eleme adayları…

MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye son bölümden detaylar ve eleme adayları…

MasterChef yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Ardından bireyle dokunulmazlık oyunu oynandı ve MasterChef'de eleme adayları belli oldu. Peki kimler eleme adayı oldu?

MasterChef’de birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yapılan puanlama sonrası en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. İşte MasterChef eleme adayları…

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te takımların belirlenmesinin ardından yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti. Ödül oyununda kırmızı ve mavi takımlar meyveli iki katlı pasta yaptı. 1 saatlik sürede pastalarını tamamlamak zorunda olan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Şeflerin tadımlarının ardından ise kazanan mavi takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI

Batuhan'ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE

Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI