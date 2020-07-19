Mavi Korku konusu ne? Mavi Korku oyuncuları kimler?

Bir grup bilim adamı, okyanusta izole edilmiş bir araştırma ensitüsünde Alzheimer hastalığınına çare arar. Bunun için bir tür köpek balığı kullanılır... Ama hesaplanmayan birşey varsa, balığın zekasının ileri boyutlara ulaşmasıdır.

İzole edilmiş bir su altı tesisinde geçen film, bilim insanlarından oluşan bir ekibin Alzheimer hastalığına karşı savaşmak için mako köpekbalıklarıyla ilgili araştırmalarını ele almaktadır. Yapılan deneyler sonucunda köpekbalıkları, olduğundan çok daha zeki özellikler kazanırlar.

MAVİ KORKU KONUSU NE?

Russell Franklin oldukça zengin bir işadamıdır. Beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projenin yürütücülerinden olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir. Yapılan deneyler sonucunda köpekbalıkları, şimdi olduğundan çok daha zeki özellikler kazanırlar. Ayrıca çok daha fazla kana susamışlardır artık. Büyüyen ve ufku genişleyen akıllarını kullanıp ete daha kolay yoldan ulaşmanın planlarını yapan köpekbalıkları, bir şekilde bilim insanlarının elinden kaçmayı başararak açık denizlere açılırlar.

MAVİ KORKU OYUNCULARI KİMLER?

Saffron Burrows rolü: Susan McAlester

Thomas Jane rolü: Carter Blake

LL Cool J rolü: Sherman “Preacher” Dudley

Jacqueline McKenzie rolü: Janice Higgins

Michael Rapaport rolü: Tom Scoggins

Stellan Skarsgård rolü: Jim Whitlock

Samuel L. Jackson rolü: Russell Franklin

Aida Turturro rolü: Brenda Kerns