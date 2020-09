Mazhar Alanson kimdir? Mazhar Alanson nereli ve kaç yaşında?

MAZHAR ALANSON’UN BİYOGRAFİSİ

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mahmut Mazhar Alanson’dur. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunu olan Mazhar Alanson’un babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları’nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

MÜZİK KARİYERİ

Lise yıllarında gitar çalmayı öğrenen Mazhar Alanson, 1966'da Fuat Güner'le tanışarak Kaygısızlar grubuna katıldı. Bu yıllarda Beatles, Crosby, Still, Nash ve Rolling Stones gibi grupların şarkılarını yorumladılar ve kendi söz ve müziklerini yazmaya başladılar.

Daha sonra önce Barış Manço ile, sonra da solo olarak, plaklar yaptılar. Mazhar Alanson, bu dönemde yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak söz yazarlığına adım attı. 1971 plağındaki “Diloy” şarkısı ise tamamen kendisine aittir. 1971’de Kızıltoprak’ta Özkan Uğur’la tanıştılar. Kaygısızlar’dan sonra bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1974’te Fuat Güner ile Mazhar – Fuat ikilisini kurup Türküz Türkü Çağırırız albümünü kaydettiler. Bu albümde de Yunus Emre, Aşık Veysel gibi halk ozanlarının şiirlerini bestelemesinin yanında daha sonra “Bu Ne Biçim Hikâye Böyle” olarak “Nerde Hani” ve “Güllerin İçinden” şarkılarının tek başına yazar.

İLK 45’LİK “HEYECANLI”

1974’te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu’nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte “Heyecanlı” isminde ilk 45’likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz’ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz’ün TRT’deki programında Mazhar’ın, “Zam”, “Ondan şikayet bundan şikayet”, “Bozup yeniden yapmaktır işim” şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy'un “Şahları da Vururlar” adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm “Şahları da Vururlar” müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak “Ele güne karşı” albümü oldu.

MFÖ İSMİNİN İLGİNÇ ÖYKÜSÜ!

1984’te büyük zorluklarla “Ele güne karşı” albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. “Ele güne karşı” albümünden sonra 1985’te “Peki peki anladık”, 1986’da “Vak The Rock”, 1987’de “No Problem”, 1989’da “The Best Of MFÖ”, 1990’da “Geldiler”, 1992’de “Agannaga Rüşvet” ve Dönmem Yolumdan, 1995’te M.V.A.B, 2003’te MFÖ single ve Collection, 2006’da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

MFÖ olarak Türkiye’yi yurtdışında iki kere temsil etmişlerdir. Türkiye’yi Erovizyon şarkı yarışmasında ilk temsil ettiği 1985 senesinde sunucunun Mazhar Fuat Özkan ismini okuyamadığından gruba kısaca “MFÖ” olarak hitap etmesiyle 1985’ten sonra grup MFÖ adıyla da tanınmaya başlamıştır.

OYUNCULUKTA DA BAŞARILI

Oyunculuk eğitimi almasına rağmen müzikta karar kılan Mazhar Alanson’un; yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve 1988 yılında yayınlanan “Arkadaşım Şeytan” ilk sinema filmi oldu. On sene sonra yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminde Mazhar Alanson, başrolü Cem Yılmaz ve Ceyda Düvenci’yle paylaşmış, filmin müziklerini de yapmıştır. Bu film, Türk sinemasında seyirci rekoru kırmıştır. Film, Türk sinemasının en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilmektedir.

EVLİLİKLERİ

İlk eşi Hale Alanson’la 1970’te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972’de evlenen ve 2002 yılında boşanan Mazhar Alanson’un bu evliliğinden Eda ve Hilmi adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. Alanson daha sonra 2003 yılında Biricik Suden ile evlenmiştir. MFÖ'yle birlikte müzikal çalışmalarına, konserlerine devam eden Mazhar Alanson, Kova burcudur.

Albümleri:

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar – 2002

The Bes of MFÖ – 1989

Vak the Rak – 1986

Peki Peki Anladık – 1985

Ele Güne Karşı Yapayalnız- 1984

Şarkıları:

Benim Hala Umudum Var – Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar – 2002

Ah Bu Ben – Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar – 2002

Yandım – Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar – 2002

Kitap-cd:

Mazhar Olmak

Ödülleri:

1998 – 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Müzik (Herşey Çok Güzel Olacak)

Mazhar Alanson’un rol aldığı tiyatro oyunları:

Çavuş Musgrave’ın Davası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Güneşin Çocukları – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978

Erkek Satı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976

Düşüş (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1974

Müfettiş(oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973

Karaların Memetleri) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973

Ögretmen (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Evhami – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Bir Tafsiye Mektubu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Alaatinin Sihirli Lambası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Ne Güzel Şey – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1971

Mazhar Alanson’un rol aldığı diziler:

Osmanlı Tokadı (Akşemsettin, 2013)

Küçük Hesaplar (Memduh, 2012)

Çekirdek Aile (Sedat Çekirdek, 2002)

Ekmek Teknesi (Medet Ağabey, 2002)

İkinci Bahar (Belediye Görevlisi, 1998)

Mazhar Alanson’un rol aldığı filmler:

Pek Yakında (Mazhar Alanson 2014)

Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)

Kirpi (Reşat Sapmazi, 2008)

Hokkabaz (Sait Tünaydın, 2006)

Herşey Çok Güzel Olacak (Nuri Çamlı, 1998)

Arkadaşım Şeytan (Fatih, 1988)

Mazhar Alanson’un müziğini yaptığı dizi:

Küçük Hesaplar (2012)

Mazhar Alanson’un müziğini yaptığı filmler:

Herşey Çok Güzel Olacak (1998)

Arkadaşım Şeytan (1988)

Mazhar Alanson’un müzik ekibinde yer aldığı film:

Komser Şekspir (Şarkılar, 2000)

MFÖ ile stüdyo albümleri:

Ele Güne Karşı (1984)

Vak the Rock (1986)

Peki Peki Anladık (1985)

No Problem (1987)

Geldiler (1990)

Agannaga Rüşvet (1992)

Dönmem Yolumdan (1992)

M.V.A.B. (1995)

AGU (2006)

Ve MFÖ (2011)