Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında son açıklama! Prof. Dr. Yeşim Erbil Sözcü’ye konuştu

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Sözcü'ye yaptığı açıklamada bir süredir hastanede yatmakta olan ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Hastaneden çıktıktan birkaç ay sonra ekim ayında geçirdiği kalp spazmı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.

TABURCU OLMASI BEKLENİRKEN AMELİYAT HABERLERİ ÇIKTI

Ünlü şovmenin hastalık süreci sevenleri ve ailesi tarafından yakından takip edilirken bu defa kasım ayının ilk haftalarında Erbil’in iki beyin damarında tıkanıklık olduğu ve bu yüzden de şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı şeklinde haberler çıktı. Ameliyat iddiaları böylesine konuşulmaya başlanmışken sanatçının tedavisini yürüten doktoru Dr. Jan Klod Kayuk’dan ameliyat iddialarının asılsız olduğu haberi geldi.

PROF. DR. YEŞİM ERBİL SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Herkes Mehmet Ali Erbil’den iyi haberler beklerken doğumuna kısa bir süre kalan büyüz kızı Sezin Erbil’in yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Sezin bundan üç gün önce yaptığı paylaşımda:

“Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah, hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım” ifadelerine yer verince Mehmet Ali Erbil’in birkaç hafta daha hastanede kalacağı ortaya çıktı. Ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili olarak kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil’e ulaştık ve Mehmet Ali Erbil’in son durumuyla ilgili bilgi aldık. İşte o açıklama:

“Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek”